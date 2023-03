"Alberi Amici" parte da Graffignano con il primo evento

In occasione della Giornata Internazionale delle Foreste, il prossimo martedì 21 marzo gli Amici della Terra organizzano a Graffignano in provincia di Viterbo un evento simbolico per il lancio della campagna "Alberi Amici".

Alberi Amici è una campagna che vuole contribuire a ridurre le emissioni climalteranti sviluppando in Italia progetti di salvaguardia delle foreste e di riqualificazione del verde urbano, coinvolgendo e collaborando con le aziende più sensibili ai temi della sostenibilità, le istituzioni e i singoli cittadini.

L'evento sarà un'occasione per coinvolgere i ragazzi della scuola media di Graffignano e la comunità locale in una causa importante.

Nel corso della giornata, nella piazza del Comune, verrà messo a dimora, alla presenza del sindaco e delle autorità locali, un albero come simbolo dell'inizio della campagna, che rappresenterà il nostro impegno per la sensibilizzazione riguardo la gestione sostenibile delle foreste e la conservazione della biodiversità.