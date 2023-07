Bene le emissioni di metano nella proposta di PNIEC

COMUNICATO STAMPA

Monica Tommasi: “Riconosciuta l’importanza della riduzione delle emissioni di metano e la necessità di intervenire anche su quelle legate alle importazioni di gas naturale fondamentale nella transizione energetica”

Roma, 3 luglio 2023 - “Gli Amici della Terra accolgono positivamente il riconoscimento, nella proposta di aggiornamento del PNIEC inviata dal MASE alla Commissione UE, l’importanza della riduzione delle emissioni di metano e la necessità di intervenire anche su quelle legate alle importazioni di gas naturale fondamentale nella transizione energetica” ha dichiarato Monica Tommasi Presidente degli Amici della Terra. Il tema viene affrontato nelle pagine 167-170 del documento inviato dal MASE a Bruxelles.

Secondo gli Amici della Terra l’Italia può ricoprire un ruolo di primo piano in questo ambito grazie anche al lavoro di avanguardia condotto dal tavolo di lavoro per la riduzione delle emissioni di metano della filiera del gas naturale promosso in collaborazione con Environmental Defense Fund Europe (EDFE) e che ha coinvolto le principali associazioni e imprese del settore negli scorsi due anni.

Il principale risultato del tavolo è il documento di indirizzi per una Strategia italiana di riduzione delle emissioni di metano della filiera del gas naturale il cui aggiornamento per il 2022 è stato presentato in un evento dedicato lo scorso 21 dicembre presso la Camera dei Deputati. Link al documento richiamato anche dal PNIEC: https://bit.ly/3WtV3A6 .

Nella versione definitiva del PNEC che dovrà essere inviata alla Commissione nel secondo semestre 2024 sarà importante inserire gli obiettivi 2030 di miglioramento ancora possibili nella riduzione delle emissioni di metano nel documento condiviso con associazione e imprese della filiera del gas naturale in Italia. Ma fondamentale sarà la capacità dell’Italia di mettere in campo azioni di cooperazione con i paesi fornitori di gas naturale per ridurre l’intensità emissiva di quello importato che è di molte volte superiore a quello prodotto in Italia.

