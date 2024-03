Il contributo del Tavolo sulla riduzione delle emissioni di metano alla proposta di PNIEC 2024

COMUNICATO STAMPA

Roma, 28/03/2024 – Il “Tavolo di lavoro sulla riduzione della emissioni di metano della filiera del gas naturale”, gruppo promosso dal 2021 da Amici della Terra in collaborazione con Environmental Defense Fund Europe (EDFE), ha elaborato e condiviso una proposta sul tema (qui disponibile per il download) inviata al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nell’ambito della consultazione sulla Proposta italiana del PNIEC (Piano Nazionale Integrato Energia e Clima).

Alle attività del Tavolo partecipano: AIGET, Assogas, Assorisorse, Proxigas, Utilitalia, gli esperti di Adriatic LNG, A2A, Edison, Enel, Eni, INRETE distribuzione energia, Italgas, OLT offshore LNG Toscana, Picarro, Pietro Fiorentini, Snam, Studio legale Parola Associati, Unareti, cui hanno contribuito ARERA, Comitato Italiano Gas (CIG), Florence School of Regulation (FSR), ISPRA e UNEP-OGMP 2.0.

Le proposte rispecchiano i contenuti condivisi dai partecipanti nel documento “Indirizzi per una Strategia italiana sulle emissioni di metano della filiera del gas naturale” elaborato dal Tavolo, i contenuti consolidati del Regolamento europeo sulle riduzioni delle emissioni di metano, di prossima approvazione definitiva, e suggeriscono azioni che possono collocare l’Italia all’avanguardia europea del settore, dove già figura tra i Paesi più impegnati in questo ambito.

L’elaborazione di strategie nazionali con analisi e obiettivi sul tema delle emissioni di metano è stata espressamente richiesta per la prima volta per ciascun Paese negli indirizzi per la compilazione del PNIEC 2024 forniti dalla Commissione Europea.

Per maggiori informazioni si rimanda al sito degli Amici della Terra all’indirizzo https://www.amicidellaterra.it/index.php/studi-e-attivita/energia/emissioni-di-metano e l’ultimo articolo degli Amici della Terra sul tema pubblicato sulla testata online L’Astrolabio: https://astrolabio.amicidellaterra.it/node/3163

