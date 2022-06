Senza termovalorizzatore, Roma non uscirà mai dai rischi dell'emergenza rifiuti. Daje Sindaco Gualtieri!

COMUNICATO STAMPA

Roma, 16/06/2022 - Per l’ennesima volta Roma subisce un incendio di grandi dimensioni in impianti di trattamento, con rifiuti che bruciano “en plein air”. Le indagini diranno se si è trattato di un incendio doloso ma, nelle condizioni affannose e di continua emergenza in cui i servizi di rifiuti della Capitale sono costretti ad operare, l’incidente grave è fatale in qualsiasi momento.

Chi, negli scorsi anni, cavalcando la demagogia, ha impedito a Roma di avere un termovalorizzatore, come ce l'hanno tutte le capitali europee, è responsabile di questi disastri e della diossina e di tante altre sostanze tossiche che, ad ogni incendio a cielo aperto, le persone sono costrette a respirare.

È ora di cambiare. Occorre realizzare al più presto il termovalorizzatore annunciato dal Sindaco.

Per una metropoli, questa tecnologia è l’unica che, chiudendo il ciclo dei rifiuti in sicurezza, consente di gestire l’intero ciclo, fuori da ogni emergenza. Il termovalorizzatore ben dimensionato non ha bisogno di stoccaggi temporanei e tratta solo rifiuti non riciclabili. Non si tratta di un’alternativa al recupero e al riciclo, ma della loro parte complementare. Fuori dall’emergenza, le materie da recuperare o da riciclare possono seguire altri percorsi, separati dallo smaltimento e più produttivi.

Le obiezioni sul livello tecnologico e di controllo delle emissioni di questi impianti sono superate da tempo in tutta Italia e non possono più impedire la realizzazione di un’infrastruttura indispensabile.

Senza termovalorizzatore Roma Capitale sarà esposta ad ogni rischio a causa dei depositi stracolmi di rifiuti. Gli Amici della Terra lo sostengono da trent’anni. Leggi da L’Astrolabio, la rivista degli Amici della Terra, “Obsoleto sarà lei”:https://astrolabio.amicidellaterra.it/node/2688

Gli Amici della Terra parteciperanno all’incontro con l’Assessora Sabrina Alfonsi, organizzato da Daje! Il Comitato Pro Termovalorizzatore, Lunedì 20 giugno alle 18 in Via Marsala 29.

