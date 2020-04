La proposta ImEA come soluzione per una carbon tax europea

La Commissione Europea inizia a tracciare una road map per le azioni previste dallo European Green Deal approvato lo scorso dicembre. In particolare per quanto riguarda un “meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera”, è stata aperta nelle scorse quattro settimane (4 marzo - 1 aprile) la Valutazione di Impatto Iniziale, una prima forma di consultazione che ha lo scopo di informare su obbiettivi e tempi dell’iniziativa di policy e raccogliere contributi a riguardo.

Come si legge, lo scopo del meccanismo dovrebbe essere quello di contrastare il fenomeno del carbon leakage per raggiungere gli obbiettivi di energia e clima che l’Unione si è prefissa. La tabella di marcia prevede una vera e propria consultazione pubblica sulla base di una proposta nel terzo trimestre di quest’anno e la definitiva approvazione per metà 2021.

Gli Amici della Terra hanno inviato il proprio contributo indicando la proposta ImEA (Imposta sulle Emissioni Aggiunte), che sostengono da tempo, come soluzione ad una tassazione ambientale sul carbonio, in quanto non discriminatoria, compatibile con le regole del WTO e in grado di tutelare le produzioni industriali (in massima parte europee) che adottano standard ambientali più rigorosi. “L’ImEA non è un dazio ma una nuova strada che l’UE può aprire per trasformare la sostenibilità in uno dei parametri della competizione globale” scriveva la presidente Monica Tommasi nella lettera che lo scorso settembre l’associazione ha inviato a Paolo Gentiloni in occasione della sua nomina a Commissario europeo all’Economia.

La proposta ha già una storia importante anche a livello istituzionale, dopo essere stata presentata nel 2016 alla VIII Conferenza Nazionale sull’Efficienza Energetica degli Amici della Terra, è stata adottata come risoluzione delle Commissioni Industria e Ambiente del Senato nel 2017, e segnalata dal Comitato Economico e Sociale Europeo proprio alle Commissione tra le proposte da approfondire come soluzione al problema del carbon leakage. Nell'ambito di questa consultazone altri contributi a sostegno dell'ImEA sono venuti per quanto riguarda l'Italia da AIEE (Associazione Italiana Eocnomisti dell'Energia) e dallo stesso Comitato Economico e Sociale Europeo.

A questo link il contributo inviato da Agime Gerbeti, che ha ideato il meccanismo dell'ImEA: https://bit.ly/2Jy2X8h

Qui invece la pagina dedicata all'iniziativa della Commissione UE dove è possibile consultare tutti i feedback inviati: https://bit.ly/3bFrzIb