Impatto ambientale e incentivi in edilizia

Interventi basati su una diagnosi energetica a monte mirata a ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico in modo da individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico, avviare un percorso sostenibile dal punto di vista economico e ambientale che possa condurre ad una riduzione dei consumi energetici e delle emissioni per l’edificio, individuando le tecnologie per il risparmio energetico più adeguate e la quota da incentivare per l’intervento previsto.