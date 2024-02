Emissioni di metano alla COP28, esiti e prospettive per l’Italia

WEBINAR 22 febbraio 2024, ore 14.30 -16.30

Nella ventottesima Conferenza delle Parti a Dubai si sono fatti importanti progressi sul tema della riduzione delle emissioni di metano a livello globale. Negli Stati Uniti, in Europa e in altri Paesi migliorano regolazioni e prescrizioni.

Crescono i finanziamenti internazionali e dei singoli Stati, che superano i cinque miliardi di dollari, per interventi nazionali e cooperativi. Importanti progetti sono già in esecuzione e altri sono annunciati in tempi brevi. Le compagnie internazionali hanno posto la riduzione delle emissioni al secondo punto delle proprie responsabilità, con rilevanti obiettivi da raggiungere al più presto e comunque entro il 2030. Aumenta l’interesse nei Paesi produttori, utilizzatori ed esportatori di gas naturale africani, che apre significative opportunità per l’Italia, sia nell’ambito del Piano Mattei, sia in quello più generale della Presidenza G7.

PROGRAMMA



14.30 - Introduzione

Monica Tommasi, Presidente Amici della Terra



14.40 - Il dibattito sul tema e gli esiti della Cop28

Francesco Corvaro, Inviato speciale italiano per il clima



15:00 - Dal REpowerEU al Regolamento UE e alla Cop28, l’impegno dell’Europa

Kitti Nyitrai, Capo Unità, Transizione verde ed energia, Commissione Europea



15:10 - Prospettive del monitoraggio ambientale del metano

Manfredi Caltagirone, Responsabile IMEO - UNEP



15:20 - Idee e progetti per la riduzione delle emissioni di metano

Flavia Sollazzo , Environmental Defense Fund Europe



15:30 - Energia e ambiente nel Piano Mattei

in attesa di rappresentante, Struttura di Missione Piano Mattei



15:40 - Tavola rotonda - Impegni dell’Italia e nuove opportunità

Tommaso Franci, Amici della Terra

Pier Paolo Raimondi, IAI (Istituto Affari Internazionali)

Andrea Ketoff, Assorisorse

Marta Bucci, Proxigas

Lapo Pistelli, Eni

Davide Scrocchi, Snam



16:30 - Considerazioni conclusive

Vannia Gava, Viceministro MASE



Coordina Diego Gavagnin, Amici della Terra