EndTheCageAge ha raggiunto un milione e mezzo di firme

La ICE (Iniziativa dei Cittadini Europei) promossa da CIWF Onlus per chiedere alla Commissione Europea di vietare l'uso delle gabbie negli allevamenti ha raggiunto l'obbiettivo di un milione e mezzo di firme in tutta Europa. Siamo felici di aver partecipato inisieme ad oltre 170 associazioni al livello internazionale ad un'iniziartiva di così ampio respiro e con un obbiettivo tanto ambizioso.

Tuttavia il risultato non è ancora raggiunnto, lo scorso 9 gennaio l'EFSA (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare) ha pubblicato un report sull'allevamento dei conigli secondo cui le gabbie, sia quelle convenzionali che quelle arricchite, ovvero di dimensioni maggiorate o con l'aggiunta di strutture come le piattaforme, sono le due peggiori soluzioni per l'allevamento, quelle che causano i problemi più seri alla salute degli animali.

Insieme a tutte le altre associazioni abbiamo chiesto alla Commissione Europea di tenere in considerazione l’opinione dell’EFSA e di ascoltare le voci di più di un milione di cittadini europei che hanno firmato l’Iniziativa dei Cittadini Europei chiedendo la fine dell’uso di tutte le gabbie negli allevamenti.

Qui il comunicato stampa congiunto: https://bit.ly/2tiy4QP