Ministero per la transizione ecologica, soddisfazione degli Amici della Terra. Le dichiarazioni della presidente Tommasi

Roma, 13/02/2021 - La presidente degli Amici della Terra Monica Tommasi ha dichiarato: “Esprimiamo la nostra soddisfazione e fiducia nel Governo guidato dal professor Draghi e, in particolare, per la nomina del ministro per la transizione ecologica Roberto Cingolani.

Ci sentiamo in sintonia con l’approccio alla materia energetico ambientale, espressa dal professor Cingolani in più occasioni, basato sul principio dell’uso razionale delle risorse e del risparmio energetico. Gli Amici della Terra, da molti anni, hanno espresso questo stesso approccio nella campagna #primalefficienza!

Inoltre – prosegue Tommasi - nel profilo del professor Cingolani, troviamo un primo riscontro a ciò che avevamo espresso nella lettera aperta al Presidente Draghi inviata nella fase delle consultazioni: “La politica italiana non si deve sottomettere a lobbies che promuovono tecnologie e soluzioni miracolistiche; è necessario non confondere le politiche di sviluppo tecnologico per consolidare applicazioni non ancora mature con le politiche di promozione di tecnologie efficaci ed efficienti, competitive ed effettivamente disponibili”.