A valle dell’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna, e in particolare Ravenna, Assorisorse e Amici della Terra, insieme a molte altre associzioni che si sono già unite a noi, hanno deciso di riunire la filiera dell’Energia per una nuova causa che possa aiutare il territorio, nazionale ed internazionale, ad affrontare calamità naturali simili a quelle che, lo scorso maggio, hanno messo a dura prova la popolazione e il tessuto economico della Regione.

INSIEME PER L’EMILIA-ROMAGNA è una campagna di Raccolta Fondi che ha l’obiettivo CONCRETO di dotare il territorio di un’idrovora innovativa ad alta capacità, carrellata e dotata di un suo automezzo, disponibile per interventi nella Regione, in Italia e in EU. Diamo un segnale forte. Lavoriamo INSIEME per aiutare il territorio!

Aiutaci a raggiungere il nostro obbiettivo!

RACCOLTA FONDI:

IBAN IT49O0503403278000000003097

intestato a AMICI DELLA TERRA ONLUS

CAUSALE: «ALLUVIONE EMILIA-ROMAGNA»

le associazioni che hanno già deciso di sostenere la campagna