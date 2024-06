Giovedì 20 giungo si terrà ad Atene l'evento finale del progetto CAPABLE, co-finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma Erasmus+ e di ui gli Amici della Terra sono stati capofila.

Il Progetto CAPABLE, messo in campo da partner operativi in Italia, Slovenia, Grecia e Polonia, offre gli strumenti di conoscenza per aumentare le capacità dei soggetti pubblici e privati nella fondamentale attività rivolta a migliorare le prestazioni energetiche del patrimonio edilizio pubblico. Consumare meno energia offre sollievo ai bilanci pubblici e consente di contenere le emissioni che alterano il clima: mai come in questo momento, quando covid e guerra hanno fatto aumentare i prezzi dell’energia, e il mutamento climatico si palesa con grande forza, l’efficienza energetica degli edifici pubblici rappresenta un obiettivo da raggiungere.

Dopo due anni di lavoro mettiamo a disposizione di tecnici e amministratori i risultati del lavoro congiunto di tutti i partner.

Il primo obiettivo raggiunto è la redazione del manuale aggiornato con le indicazioni per ottenere maggiori standard di efficienza energetica negli edifici pubblici. Contiene la legislazione europea e nazionale, istruzioni su come affrontare i problemi legislativi e di reperimento fondi, le migliori soluzioni tecniche, l'individuazione degli ostacoli da superare e le buone pratiche disponibili.

Scarica il manuale qui

La formazione offerta dal manuale è riportata e si completa con un corso corso on line di libero accesso, in cui per ogni argomento l’utente ha a disposizione una serie di diapositive che riprendono e riassumono quanto espresso nel manuale. Il corso online offre una consultazione più immediata dei materiali e l'opportunità di ricevere un attestatto di svolgimento al superamento dei test disponibili per ogni modulo.

Il corso si articola in 5 moduli, il portale dedicato è accessibile a questo link.

Modulo 1: Legislazione e regolamenti

Modulo 2: Standard di efficienza energetica e principi di economia circolare

Modulo 3: Fondi e finanziamenti

Modulo 4: Sistemi di gestione dei progetti

Modulo 5: Buone pratiche e casi di studio

L'evento di Atene si svolgerà in forma ibrida, sia online che con presenza fisica. È possibile registrarsi e seguire i lavori da remoto tramite il seguente link: Join the meeting in seconds - GoTo

Durante l'evento avrete l'opportunità di essere informati sulle azioni e sui risultati del progetto e discutere di strategie e buone pratiche per le ristrutturazioni di edifici pubblici, la bioedilizia e la rivitalizzazione urbana.

Programma dell'evento