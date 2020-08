Il progetto CLEANKER giunge alla sua fase cruciale ed è protagonista di un servizio di Superquark

Il progetto di ricerca europeo CLEANKER sulla cattura della CO 2 nell’industria del cemento , coordinato da LEAP, sarà protagonista di un servizio di SuperQuark , lo storico programma di scienza, natura, storia e tecnologia condotto da Piero Angela su Rai1.

Il progetto CLEANKER (Clean clinker production by calcium looping process – Produzione di clinker con cattura della CO 2 attraverso la tecnologia del calcium looping) si focalizza sulla cattura della CO 2 nel processo di produzione del cemento. Si tratta di una iniziativa scientifica ambiziosa e affascinante che, se le aspettative saranno confermate, potrebbe rappresentare un’importante innovazione per il settore del cemento verso una ancora maggiore sostenibilità ambientale del processo produttivo. Obiettivo della ricerca è verificare la possibilità di “catturare” l’anidride carbonica generata durante il ciclo produttivo del cemento, evitandone il rilascio in atmosfera e perseguendo, dunque, il fine ultimo di contribuire alla mitigazione dell’effetto serra. La cattura della CO 2 , associata alla successiva fase di stoccaggio, è un processo chiave per le strategie dell’Unione Europea in tema di contenimento delle emissioni di gas serra. Una volta catturata infatti, ovvero opportunamente isolata come flusso a sé stante a valle del processo produttivo, l’anidride carbonica può essere stoccata in opportuni siti geologici o utilizzata come “materia prima” per la sintesi di prodotti chimici di base o di combustibili. La tecnologia studiata dal progetto CLEANKER per ridurre le emissioni di CO 2 nell’ambito dei cementifici utilizzerà il principio del “Calcium looping”, ad oggi una delle soluzioni più promettenti per questo settore. Questa tecnologia, fino ad ora sperimentata solo in laboratorio, per la prima volta al mondo viene integrata su scala pilota in un impianto produttivo industriale messo a disposizione dal Gruppo Buzzi Unicem, partner del progetto, presso lo stabilimento di Vernasca, in provincia di Piacenza.

La ricerca è finanziata all’interno di Horizon 2020 (H2020), il Programma Quadro del periodo 2014-2020 con cui la Commissione Europea finanzia le più promettenti attività di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico in Europa. La decarbonizzazione dell’industria del cemento è prioritaria per la UE in quanto gran parte dell’anidride carbonica emessa dal processo di produzione del cemento deriva dalla materia prima utilizzata, il calcare, e non può essere eliminata se non evitandone la produzione, soluzione evidentemente impraticabile. Il cemento è prodotto a partire dal cosiddetto “clinker”, materiale ottenuto per cottura ad elevata temperatura di una miscela di materie prime costituite principalmente da calcare (carbonato di calcio), che riscaldato ad elevate temperature, si scinde naturalmente in ossido di calcio e anidride carbonica (processo di decarbonatazione). Con la tecnologia del Calcium Looping è in teoria possibile produrre cemento catturando oltre il 90% dell’anidride carbonica prodotta: grazie al progetto CLEANKER si potrà giungere ad una stima delle modifiche e degli investimenti necessari per i cementifici esistenti e dei costi operativi, per arrivare a valutare la sostenibilità economica della tecnologia di cattura della CO 2 .

Il progetto, attivato nell’ottobre 2017, è giunto ora in una fase cruciale del proprio sviluppo: nel prossimo mese di ottobre, infatti, con un evento in cui saranno presenti le autorità e i tutti i portatori di interesse, verrà avviato l’impianto pilota, ideato, progettato e costruito nelle fasi iniziali della ricerca. Il periodo restante, da settembre fino alla conclusione della ricerca, prevista ad ottobre 2021, sarà dedicato all’esecuzione delle campagne sperimentali e all’analisi dei risultati.

A dimostrazione della valenza strategica della ricerca, il progetto CLEANKER sarà protagonista di un approfondimento che verrà trasmesso nell’ambito del programma Superquark nella serata di mercoledì 26 agosto. Il servizio che andrà in onda su Rai1 presenterà le linee fondamentali del progetto, gli obiettivi e le potenzialità, grazie alle interviste rilasciate dai protagonisti del lavoro di ricerca ed alle immagini girate presso il cementificio di Vernasca, che mostreranno le fasi conclusive di realizzazione dell’impianto pilota.

Qui il comunicato stampa in pdf: