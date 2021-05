Grazie Presidente per il suo messaggio in difesa del Paesaggio

Questa mattina, la nostra presidente Monica Tommasi, ha ringraziato a nome degli Amici della Terra Onlus il Presidente Mattarella che si è espresso in favore della tutela del paesaggio e dei territori, lanciando un messaggio al Governo nei giorni in cui dovrebbe dovrebbe essere approvato il DL semplificazioni che conterrebbe un forte danno alle norme di tutela paesaggistica.

Questo il testo del messaggio recapitato:

"Presidente Mattarella,

abbiamo letto il suo importante messaggio su Vanity Fair in difesa del paesaggio, con grande sollievo. Da mesi abbiamo cercato di essere ascoltati dai Governi, dal Parlamento, dai mezzi di comunicazione senza successo. Vogliamo ringraziarla perché mai come in questa occasione abbiamo sentito il suo ruolo come baluardo della democrazia e di garante di valori primari della Costituzione."