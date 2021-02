MED4EBM locandina

Il 25 Febbraio 2021 inizierà il primo workshop partecipativo del Progetto MED4EBM, sulla Gestione Ecosistemica Integrata delle Zone Costiere (EB-ICZM) nel Golfo di Corigliano in Calabria.

Il workshop si comporrà di 4 appuntamenti online durante i quali gli stakeholders che operano nella zona del Golfo di Corigliano, guidati dal team tecnico del progetto, si confronteranno per arrivare a comporre un quadro d'analisi ed intervento nell'area, utilizzando metodi e strumenti propri della Gestione Ecosistemica.

Seguendo il metodo analitico e utilizzando gli strumenti sviluppati da "PROGES - Progetti di Sviluppo - s.r.l.", partner metodologico del progetto, questo primo workshop servirà agli stakeholders per condurre il thematic scoping, ovvero la rappresentazione dell'area del golfo di Corigliano, dei sistemi biofisici e socio-economici chiave e per valutare la disponibilità dei dati correlati. Questa operazione sarà facilitata da uno strumento innovativo messo a punto da Proges denominato ISP (Integrated spatial planning), un sistema di supporto decisionale (DSS), che permette di gestire in tempo reale ed in modo semplificato grandi quantità di dati spaziali e tabulari e di rappresentarli in report di facile lettura.

