Mediterranean Forum For Applied Ecosystem-Based Management

Il Progetto MED4EBM (Mediterranean Forum For Applied Ecosystem-Based Management) è un progetto di partenariato finanziato dal programma ENI CBC MED 2014-2020.

LO SCOPO DI MED4EBM

Il Progetto mira a promuovere la Gestione Ecosistemica (EBM) integrata delle zone costiere e marine (ICZM) valorizzando le capacità e le conoscenze dei vari stakeholder e attori istituzionali coinvolti nella gestione di tali zone, e ad istituire una piattaforma di cooperazione e coordinamento.

Le istituzioni e le altre parti interessate alla Gestione Ecosistemica integrate potranno avvalersi di questa piattaforma come supporto per prendere decisioni informate e in tempo reale sulla pianificazione e la gestione delle risorse costiere e marine, coordinandosi efficacemente sul campo.

Il Progetto si sviluppa in 4 paesi del Mediterraneo (Giordania, Libano, Tunisia e Italia); l’area di interesse del Progetto in Italia è il Golfo di Corigliano.

QUALI OPPORTUNITA' OFFRE MED4EBM

MED4EBM propone l'utilizzo di strumenti innovativi per affrontare le principali questioni che spesso limitano l’effettiva applicazione della Gestione Ecosistemica integrata nelle zone marine e costiere EB-ICZM.

Le maggiori difficoltà cui vanno incontro decisori politici e stakeholder coinvolti nell’applicazione dell'EB-ICZM derivano spesso da alcune tipologie di criticità: