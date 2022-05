MED4EBM locandina

L'APPROCCIO EBM PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE ZONE MARINO-COSTIERE

Sibari(CS) - 12-13 Maggio 2022

Il 12 e 13 Maggio 2022 è stato presentato a Sibari(CS) il Forum Mediterraneo per la Gestione Ecosistemica applicata, centro permanente per la condivisione di esperienze e conoscenze e per il supporto all’applicazione di metodi e strumenti di gestione del territorio.

Il Forum, uno dei prodotti del progetto MED4EBM, dovrebbe costituire uno strumento atraverso cui i partner di progetto (Amici della Terra, UNDP Jordan, TCNR, JRED e INSTM) e la loro rete di stakeholders scambieranno con continuità idee, proposte ed esperienze sui servizi ecosistemici e l'applicazione della gestione integrata, offrendo inoltre servizi di consulenza e formazione.

In questi due giorni si è discusso di strumenti e protocolli applicativi utilizzati nelle 4 aree pilota del progetto MED4EBM, di precedenti esperienze analoghe in Italia, ma anche della futura organizzazione del Forum e dei servizi che potrà offrire.

Agostino Brusco Riserve regionali Tarsia - Crati Irene Morell Rodriguez JTS- ENI cbc Med Programme Maria Luisa Losavio ENI cbc Med NCP - Regione Puglia Luigi Enrico Cipriani Regione Toscana Giuliano Trentini Centro italiano per la riqualificazione fluviale

Marco Falcetta, PROGES Edoardo Scepi, Amici della Terra Onlus Zakaria Al Mashaqba, JREDS Nahed Msayleb TCNR Amel Bellaaj Zouari, INSTM Matteo Onori Amici della Terra Onlus Manrico Benelli Amici della Terra Onlus

Prima sessione 12 Maggio 2022

Seconda sessione 12 Maggio 2022

Terza sessione 12 maggio 2022

Quarta sessione 12 maggio 2022

Quinta sessione 13 maggio 2022

Sesta sessione 13 maggio 2022 "Sessione introduttiva"

"Esperienze EBM e GIZC"

"Esperienze nelle quattro aree di progetto"

"Obbiettivi e governance"

"Focus sul golfo di Corigliano"

"Programmi, obbiettivi e governance del Forum "

Comunicato stampa 12-05-2022 - Al via l’evento di lancio del “Forum Mediterraneo per la Gestione Ecosistemica Integrata” Comunicato stampa 24-11-2020 - Gestione integrata del Golfo di Corigliano: quali gli sviluppi e gli obiettivi

Scarica la Rassegna Stampa Guarda il Video Realizzato da Informazione & Comunicazione

