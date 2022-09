Manrico Benelli presenta MED4EBM a "Futuro Prossimo"

Il 15 settembre il consorzio ha tenuto il sesto comitato direttivo nel quale i partner hanno discusso dell'ultima fase implementazione del progetto, quella di sviluppo della system-cause-effect analysis, tramite la quale individuare per ogni area di progetto delle misure specifiche di conservazione delle risorse e dell'ecosistema che si integrino con il contesto socio economico dell'area in questione. Lo scopo è quello di formire alla fine del processo indicazioni per buone pratiche di sviluppo sostenibile alle amministrazioni locali e ai policy maker.

Proprio di buone pratiche e dei vataggi che la gestione integrata dei terriotri può portare ha parlato Manrico Benelli (thematic expert del progetto per gli Amici della Terra) ospite del podcast Futuro Prossimo di competere.eu

Il contesto italiano, la convivenza tra uomo e natura e l'importanza dei processi partecipati per un reale sviluppo sostenibile sono stati al centro dell'intervista, che potete rivedere qui sotto.

Futuro Prossimo - Manrico Benelli, Amici della Terra