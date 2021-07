Versione Italiana

English Version

IMPATTO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI SULLE EMISSIONI DI GAS SERRA

WEB CONFERENCE - 16 Settembre 2021 (10:00-12:00)

Presentazione del rapporto elaborato da Amici della Terra, che descrive l’impatto della gestione dei rifiuti sulle emissioni di gas serra.



Oggetto dello studio è l’impatto delle diverse modalità di gestione dei rifiuti urbani e speciali sulle emissioni di gas serra in Italia. Lo studio fa riferimento al rapporto di ISPRA e del Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale dell’aprile 2021 “National Greenhouse Gas Inventory 1990-2019” (NIR) e viene messo in relazione con gli analoghi rapporti, sempre a cura di ISPRA, relativi alla produzione di rifiuti urbani e speciali di cui si dispone ormai di una lunga serie storica. Si focalizza sul caso Italia, ma è in relazione al contesto dell’UE, nonché ad alcuni specifici Paesi dell’Unione.



Il settore della gestione dei rifiuti incide per il totale dei gas climalteranti emessi in Italia per 4,35% del totale del 2019 (a livello europeo il settore è pari a 3,32%) e il contributo preponderante deriva dalle emissioni di gas serra dalle discariche (75,12% delle emissioni del settore).



Per valutare l’intera filiera di gestione dei rifiuti, sono stati valutati inoltre i valori di emissioni degli inceneritori con recupero di energia (R1, contabilizzati nel NIR nel settore “Energia”) evidenziando che le emissioni dirette di CO2 equivalente di tali impianti risultano essere circa il 45% di quelle delle discariche, senza contare i risparmi dovuti alla produzione di energia e calore senza l’utilizzo di combustibili fossili, bensì utilizzando rifiuti per buona parte costituiti da materiale biogenico.



A seguire tavola rotonda di confronto tra ONG ambientaliste, stakeholders della filiera dei rifiuti, attori istituzionali rilevanti.



A breve programma completo e modulo di registrazione, torna a trovarci!



WASTE MANAGEMENT IMPACT ON GHG EMISSIONS WEB CONFERENCE - 16 September 2021 (10:00-12:00) Presentation of the report made by Amici della Terra which describes waste management impact on GHG emissions.



Aim of the study is to consider several waste (domestic and special) management systems impact on GHG emissions in Italy. This study is referred to ISPRA and National System for Environmental Protection report, which title is “National Greenhouse Gas Inventory 1990-2019” - april 2021 – (NIR).



This study is related to similar ISPRA reports about domestic and special waste production, of which a long historical series is now available. It focuses on the case of Italy, but is related to European Union context, as well as to some specific countries of the Union.



The waste management sector accounts for 4.35% of the total in 2019 for the total climate-altering gases emitted in Italy (at European level the sector is 3.32%) and the predominant contribution derives from greenhouse gas emissions from landfills (75.12% of sector emissions).



To evaluate the entire waste management chain, the emission values ​​of the incinerators with energy recovery (R1, accounted for in the NIR in the "Energy" sector) were also evaluated, highlighting that the direct emissions of CO2 equivalent of these plants are about 45% of those from landfills, not counting the savings due to the production of energy and heat without the use of fossil fuels, but using waste largely made up of biogenic material.



A round table of comparison between environmental NGOs, stakeholders of the waste management chain, relevant institutional actors will follow.

The full program will be published soon!