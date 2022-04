Gli Amici della Terra plaudono la scelta del termovalorizzatore e rivendicano la propria posizione, mantenuta (anche in estrema solitudine) per oltre 20 anni

COMUNICATO STAMPA

Roma, 21/04/2022 – “Gli Amici della Terra apprezzano e sostengono la decisione del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, di dotare la città di un inceneritore con recupero di energia per uscire dall’emergenza rifiuti”. È questo il commento della presidente Monica Tommasi che ricorda “come l’Associazione rivendichi ormai da 20 anni (qui gli articoli de l’Astrolabio sul tema) la necessità per la Capitale di ricorrere alla termovalorizzazione, come unica strada per limitare il conferimento in discarica e per superare una situazione di continua emergenza e di scarsa trasparenza sulle effettive destinazioni dei rifiuti”.

Tommasi auspica che “la maggioranza dell’Aula Giulio Cesare si riveli responsabile e adulta, senza manifestare mal di pancia o distinguo”. Si tratta, infatti, di una svolta epocale rispetto alle posizioni ideologiche della precedente Amministrazione Raggi e del Governatore del Lazio, Nicola Zingaretti che hanno ridotto la città in condizioni penose dal punto di vista del decoro, dell’igiene e della salute ambientale. Gli Amici della Terra ritengono urgente l’organizzazione di campagne di comunicazione di ascolto e di coinvolgimento dei cittadini per superare miti e tabù che condizionano l’opinione pubblica e le decisioni di politici e amministratori.

Il comunicato disponibile in download: